Астана, 13 октября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Общение России и Турции на высшем уровне дает хорошие результаты, заявил 13 октября президент РФ Владимир Путин во время встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Астане.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«Мы с вами, несмотря на все сложности, связанные с санитарными ограничениями и с политическими, тем не менее находим возможности регулярно встречаться, общаться. Это даёт хорошие результаты, должен отметить, что все наши договоренности, которые были достигнуты в ходе вашего визита в Сочи в августе этого года, исполняются», — заявил глава российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия продолжает поставлять газ в Турцию в полном объёме, эта страна оказалась самым надёжным партнёром.

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