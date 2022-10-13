Таллин, , 14:18 — REGNUM

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Максимальная ставка штрафа за нарушение языковых требований повысится до 9 600 евро с прежних 640 евро, то есть в 15 раз. Такая цифра значится в проекте эстонизации образования нацменьшинств, предложенном министром образования и науки Тынисом Лукасом.

Как сообщила пресс-служба правительства, Лукас выступит на заседании кабинета министров с подробным законопроектом. Ужесточение штрафа оправдывается «более эффективным выполнением языковых требований работниками сферы образования».

Законопроект также дополнен обязательным требованием о владении эстонским языком на уровне С1 (высший уровень владения для не носителей языка) для учителей и руководителей образовательных учреждений нацменьшинств страны.

Согласно разработанному министерством образования и науки законопроекту, тотальный переход на эстонский язык обучения начнется в 2024 году в детских садах, в первых и четвертых классах и будет завершен во всей системе образования неэстонского населения к 2030 году.