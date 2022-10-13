13 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Белов, , 14:54 — REGNUM Нынче гражданам России хвастаться практически нечем, и поэтому они довольствуются тем, чем могут. Любители позлорадствовать размещают в социальных сетях — специально для европейской аудитории — видео того, как в российских домах целыми днями и на полную мощность горят газовые плиты. То, что в Берлине или Париже стоит сотни евро, в Москве обходится всего в несколько рублей. В этих издевках есть нечто ребяческое, однако за ними же скрывается и глубокая правда. Экономическая война между Россией и Западом перешла в довольно чувствительную фазу. И если страны Европы оказались на грани глубокой рецессии, то в России экономическая ситуация улучшается, пишет 12 октября издание The Economist.

Экономика России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Санкции, введенные Западом в ответ на начатую в феврале президентом России Владимиром Путиным спецоперацию на территории бывшей УССР, стали ударом по долгосрочным экономическим перспективам РФ. Отрезав девятую экономику мира от зарубежных технологий и наработок, Западу, если верить прогнозам, удалось сократить ее потенциал роста не меньше чем наполовину. Объемы добычи нефти и газа, которые составляют «основу экономики России», с начала проведения специальной военной операции уменьшились на 3%. Она может сократиться еще больше, когда в конце года начнет действовать европейское эмбарго. По мнению эксперта консалтинговой фирмы Capital Economics Лиама Пича, за первые шесть месяцев конфликта на территории бывшей УССР Россию покинули от 250 до 500 тыс. граждан. В основном это люди высокообразованные и получающие хорошую зарплату.

Еще одним ударом по экономике стало решение российского президента объявить частичную мобилизацию. После него некоторые граждане на фоне опасений относительно будущего поспешили снять свои накопления с банковских счетов. По оценкам издания, в сентябре люди сняли со своих рублевых счетов сумму, эквивалентную $14 млрд, что на треть больше, чем в феврале.

Банкомат Дарья Антонова © ИА REGNUM

Высока вероятность, что из страны уехали еще около 300 тыс. Сокращение численности трудоспособного населения ведет к кадровому голоду, а это усугубляет проблему инфляции в России. На сегодняшний день инфляция намного ниже своих пиковых значений, однако ценовой прессинг в трудоемкой сфере услуг постепенно будет обостряться.

Тем не менее, невзирая на сложности, рецессия, скорее всего, подходит к концу. Многие сомневаются в официальных данных по ВВП, однако данные из различных источников создают ощущение все большой активности. Так, банк Goldman Sachs представляет «индикатор текущей активности», по которому на ежемесячной основе определяется благосостояние экономики той или иной страны. Из этих данных следует, что текущая активность в России намного выше, чем в крупных странах Европы.

На основе показателей еще одного финансового учреждения Сбербанка можно сделать вывод, что после указа о мобилизации его траты несколько просели, но с тех пор наметился путь на восстановление. Выпуск продукции в автомобильной промышленности, несколько месяцев назад упавший практически до нуля, также начал восстанавливаться. Это говорит о том, что автомобилестроителям удалось наладить снабжение, хотя и не из западных стран. В долларовом выражении ежемесячный объем товарного импорта в России сегодня определенно превышает средние показатели за прошлый год.

Сборка автомобилей Дарья Драй © ИА REGNUM

11 октября МВФ опубликовал очередной прогноз, в котором эксперты оценили перспективы России в области экономики на этот год более позитивно. Если в апреле фонд прогнозировал падение ВВП РФ на 8,5%, то теперь ожидаемый спад составит, по подсчетам МВФ, 3,4%. Хвастать здесь нечем, однако такой показатель вполне приемлем. На основе экономических данных можно сделать вывод о том, что Россия сможет продолжать боевые действия.

В конце сентября российское правительство издало проект бюджета на 2023−2025 годы. Как отметила эксперт Института международных финансов Элина Рыбакова, этот бюджет предусматривает серьезное увеличение военных расходов на предстоящие годы, прежде всего на нужды «внутренней безопасности». Не допустив краха экономики, Путин готов пойти на более решительные меры как на международной арене, так и внутри страны.