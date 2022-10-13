Москва, , 14:16 — REGNUM Правительство РФ предложило продлить право получения в собственность земель по программам «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар».

Дальневосточный гектар Надальнийвосток.рф

Читайте также: Правительство РФ расширило возможности льготных кредитов

На заседании правительства рассмотрены поправки в законодательство, уточняющие порядок предоставления земельных участков по программам «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар». Они помогут защитить права граждан, которые активно осваивают земли на Дальнем Востоке и в Арктике.

«До 1 марта 2023 года предлагается продлить право получения в собственность или долгосрочную аренду освоенных земель. Органы власти будут обязаны информировать участников программ о необходимости продления срока действия договора о пользовании участком. Такое уведомление должно поступать за шесть месяцев до окончания договора. Сообщения будут направлять в том числе по электронной почте, через личный кабинет на портале госуслуг, а также другими способами», — председатель правительства Михаил Мишустин 13 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин подписал постановление о расширении возможностей использования льготных кредитов, выдаваемых на закупку приоритетной импортной продукции.