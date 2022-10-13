Москва, , 14:16 — REGNUM Исполняющим обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив» назначен Андрей Фёдоров. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба команды.

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Отмечается, что Фёдоров будет и. о. главного тренера на ближайшем матче чемпионата России, он будет готовить команду к игре 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Торпедо».

«Переговоры с новым главным тренером ведутся, о назначении мы объявим позже», — сказал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.

В феврале 2021 года Фёдоров присоединился к «Локомотиву» в качестве старшего селекционера, а уже через месяц стал главным тренером «Локомотива-Казанки», где работал до июня 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Локомотив» отправил в отставку главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. В настоящее время команда идёт на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, на её счету девять очков после 12 туров.

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