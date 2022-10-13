Белгород, 13 октября 2022, 14:15 — REGNUM Технологическую экспертизу проведут в повреждённом при обстреле многоквартирном доме на улице Губина в Белгороде. Об этом на встрече с жильцами 13 октября сообщил заместитель губернатора Константин Полежаев.
Планируется, что эксперты дадут заключение до конца дня. При первоочередном осмотре установлено, что в жилом доме повреждены технический и один верхний этаж. Специалисты должны проверить состояние коммуникаций, несущие конструкции, электрику. Только после этого жильцам разрешат вернуться в квартиры.
Как сообщало ИА REGNUM, обломками конструкций повреждено два автомобиля, припаркованных у многоэтажного дома.