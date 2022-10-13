Усолье-Сибирское, Иркутская область, 13 октября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 13 октября известило об окончании расследования уголовного дела о мошенничестве на сумму более 30 млн рублей в отношении 17 обвиняемых, в числе которых — бывший специалист отдела опеки и попечительства граждан по городу Усолье Сибирское. На её счету 47 эпизодов преступлений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, с 2015 по 2020 гг. чиновница, используя свое служебное положение, совместно с другими фигурантами уголовного дела из категории опекунов, изготавливали и предоставляли в банк поддельные документы, разрешающие проведение финансовых операций по снятию денежных средств со счетов несовершеннолетних детей, находящихся под опекой.

Похищенные деньги в общей сумме более 30 миллионов рублей обвиняемые присвоили себе. При этом сотруднице отдела опеки и попечительства полагалась половина от каждой из сумм денежных средств, полученных вне установленного законом порядка. Потерпевшими по уголовному делу признаны 39 детей.

Следователями СК при взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области проведены необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Объем уголовного дела составил 58 томов. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Тулуна перевел лжесотрудникам банка около 500 тысяч рублей.

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