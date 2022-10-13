Донецк, 13 октября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной Республики работает 51 пункт приёма заявлений граждан, которые потеряли жильё в результате боевых действий.

Иван Шилов, ИА REGNUM Флаг ДНР

На компенсацию могут рассчитывать жители республики, чьё жильё в результате было утрачено или повреждено в ходе боевых действий, начиная с 24 февраля 2022 года. Также выплачиваются средства за утраченное имущество первой необходимости лицам, которые пострадали в результате боевых действий.

Перечень необходимых документов опубликован в постановлении государственного комитета обороны ДНР.