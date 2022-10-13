Уфа, , 14:26 — REGNUM Заместитель председателя государственного собрания Башкирии Рустам Ишмухаметов обратил внимание на то, что инициатива парламента республики узаконить привлечение осужденных граждан к участию в боевых действиях, похоже, все-таки будет реализована на федеральном уровне, хотя и с другой подачи. Об этом 13 октября он написал в своем телеграм-канале.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ишмухаметов напомнил, что примерно две недели назад депутаты госсобрания Башкирии внесли соответствующий законопроект в Государственную думу, а 13 октября появилась информация о разработке подобного проекта закона сенаторами Совета Федерации.

«Как и следовало ожидать, столь «жирную» тему не отдадут региональному парламенту. Аналогичным образом обстояло дело с федеральными законами о пчеловодстве, о чипировании домашних животных и рядом других резонансных законов, инициативы которых изначально выдвигались государственным собранием Башкирии, но в итоге проводились через федеральные структуры», — сообщил он.

Депутат отметил, что он с коллегами не гонятся за славой.

«Гораздо важнее для нас тот факт, что наши рациональные инициативы все-таки претворяются в жизнь», — добавил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что проект закона об участии в боевых действиях осужденных лиц разработали члены Совфеда, среди которых сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

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