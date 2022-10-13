Москва, 13 октября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Законопроект, предлагающий изменить условия для применения упрощенной системы налогообложения, внесла в Госдуму Ярославская областная Дума, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

В документе предусмотрены поправки в Налоговый кодекс РФ. В частности, предлагается увеличить предельный доход налогоплательщика, который может применять упрощенную систему налогообложения с 200 млн рублей до 500 млн рублей. Для применения патентной системы налогообложения порог поднимается с 60 млн рублей до 120 млн рублей.

Также предлагается увеличить с 15 до 50 человек предельную среднюю численность наемных работников за налоговый период по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.