Тирасполь, , 14:09 — REGNUM Молдавские таможенники не позволили провезти в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) партию гречневой крупы и пшеничной муки, которую привезли из России. Об этом 13 октября агентству «Новости Приднестровья» сообщили в МИД ПМР.

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По данным ведомства, груз задержали на пропускном пункте «Скуляны». Власти требуют провести лабораторный анализ продуктов на содержание гербицида глифосат.

«К приднестровским импортёрам никогда раньше подобных требований не выдвигалось. Это нечто новое и совершенно непонятное», — отметили в министерстве.

В МИД Приднестровья сомневаются, что подобный анализ проводится для внутреннего рынка в Молдавии, так как в этой республике нет возможностей для проведения нужных исследований. Приднестровские дипломаты подозревают, что идёт процесс по выдавливанию в ПМР российской продукции для замены её товарами из ЕС.

Напомним, власти Молдавии, воспользовавшись тек, что Киев закрыл границу с Приднестровьем, устроили блокаду. Были введены ограничения на импорт в ПМР удобрений, сырья, а

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