Киев, 13 октября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в находящихся под контролем киевского террористического режима Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Об этом 13 октября сообщают киевксие СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

Кроме того, указывается, что также воздушная тревога была объявлена в российском городе Запорожье, оккупированном киевскими нацистами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что технический этаж многоквартирного жилого дома в Белгороде получил повреждения в результате обстрела.