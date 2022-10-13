Санкт-Петербург, 13 октября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Оксана Дмитриева («Партии Роста») 13 октября обратилась к курирующему сферу здравоохранения вице-губернатору Петербурга Олегу Эргашеву за официальными разъяснениями по поводу письма главы комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, который рекомендовал руководителям медучреждений и их подчиненным отказаться от иностранных командировок и выезда за пределы России даже на отдых.

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

Ранее ИА REGNUM сообщало, что письмо за подписью Дмитрия Лисовца поступило в подведомственные комитету медицинские учреждения. В документе сообщалось, что комздрав требует воздержаться от служебных командировок за границу, даже в страны СНГ, кроме того, требование распространяется и на туристические поездки во время отпуска.

«Считаю данную инициативу крайне возмутительной и вредной, поскольку в настоящий момент, в условиях специальной военной операции медицинские работники всей страны готовятся к оказанию медицинской помощи, как участникам специальной военной операции, так и эвакуированному мирному населению. Подобные меры деморализуют медработников и являются признаком глубочайшего неуважения к их героической и чрезвычайно важной работе», — заявила Оксана Дмитриева.

Напомним, что в комздраве данное письмо назвали рекомендацией к действию, уточнив, что оно касается только тех медучреждений, которые подчиняются непосредственно городскому ведомству.