Ташкент, , 14:08 — REGNUM Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина, представляющая Узбекистан, приняла решение не выступать на чемпионате мира в Ливерпуле. Об этом 13 октября сообщает ТАСС.

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«На ближайший чемпионат мира я решила не ехать, отказалась от участия», — сказала Чусовитина.

Она рассказала, что сейчас готовится к следующему сезону и чемпионату мира — 2023, которые считает более важными в плане отбора на Олимпийские игры.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года Чусовитина объявила о возобновлении карьеры. В марте 2022-го 47-летняя Чусовитина стала первой в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Дохе. В мае она выиграла чемпионат Узбекистана в опорном прыжке, после чего решила готовиться к Олимпиаде-2024.

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