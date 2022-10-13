Газни, Афганистан, , 14:08 — REGNUM В афганской провинции Газни начато строительство больницы на 50 коек. Объект возводиться на личные средства жителей уезда Навур. Об этом сообщает газета «8 Собх».

В больнице Yarregion.ru

Больница будет построена в деревне Джарги, стоимость строительства составляет 13 миллионов афгани.

Затраты будут оплачены уроженцами Навура, проживающими за пределами Афганистана, которые объясняют это тем, что Навур — один из горных районов провинции Газни, и большинство дорог, ведущих туда, непроходимы в зимний период.