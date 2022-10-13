Лондон, 13 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Европейская экономика балансирует на грани рецессии, тогда как российская — наращивает активность и укрепляется. Об этом пишет 13 октября британский журнал The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания. Биг-Бен

Авторы материала отмечают, что в экономической войне между Россией и Западом наступил щекотливый момент. Россия выбирается из рецессии, которая грозит Европе.

«В то время как Европа балансирует на грани глубокой рецессии, экономическая ситуация в России улучшается», — говорится в статье.

Издание ссылается на исследования ряда банков, которые указывают на существенно более высокую, чем в крупных европейских странах, экономическую активность в РФ. Так, показатель импорта товаров в Россию в долларовом выражении почти всегда выше прошлогоднего уровня в каждый из месяцев.

Кроме того, Россия восстановила объём производства в автомобильной промышленности, то есть смогла заместить поставки из западных стран.

Международный валютный фонд в недавней публикации снова улучшил прогноз по экономике России. В апреле предполагалось, что спад по итогам 2022 года составит 8,5%, в июле показатель уменьшили до 6%, теперь он составляет всего 3,4%, напомнили в статье.

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