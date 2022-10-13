Ставрополь, 13 октября 2022, 14:07 — REGNUM В краевом центре Ставрополья 13 октября стартовал отопительный сезон. Решение запустить котельные немного раньше обычного срока было принято из-за понижения температуры воздуха и ухудшения погодных условий. Первыми за два дня до этого включили отопление в образовательных организациях и на объектах здравоохранения, сообщил мэр города Ставрополя Иван Ульянченко.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября стартовал отопительный сезон в городах Кисловодск и Ессентуки, где первыми также дали тепло социальным объектам — больницам, детским садам, школам.