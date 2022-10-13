Астана, 13 октября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану создать в республике газовый хаб.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«Мы могли бы спокойно регулировать (цены) на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски», — сказал Путин на полях шестого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия продолжает поставлять газ в Турцию в полном объёме, эта страна оказалась самым надёжным партнёром.

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