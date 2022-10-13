Владивосток, 13 октября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Владивосток присоединился к масштабной Всероссийской акции «Посвящение Ангелам» в память о погибших детях в Донбассе. 13 октября в Покровском парке высадили 40 деревьев лиственницы, которые образовали Аллею ангелов, сообщили в городской мэрии.

Мэрия Владивостока, Анастасия Котлярова «Аллея ангелов» во Владивостоке

Читайте также: В Красноярском крае появилась аллея в память о погибших детях Донбасса

«В память об ушедших детях мы должны с вами объединиться, чтобы дела были направлены на укрепление и защиту нашей страны. Сегодня мы высадили деревья, которые будут напоминать нам о тех, кого с нами больше нет. Я желаю вам любви, мира и счастливой жизни», — обратилась к участникам акции председатель Советов почётных граждан Владивостока и Приморья, известный общественный деятель Светлана Морозова.

Как сообщало ИА REGNUM, рядом с территорией школы №156 в Красноярске появилась Аллея ангелов, где в память о погибших детях Донбасса высадили 40 рябин.