Буэнос-Айрес, 13 октября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес приведет к присяге трех женщин, которые возглавят министерство социального развития, министерство труда и министерство по делам женщин, гендерного равенства и разнообразия.

Nicolás Aboaf Альберто Фернандес

Согласно сообщениям пресс-службы администрации президента страны, в 12:00 по местному времени Виктория Толоса, Келли Ольмос и Айелен Массина возьмут на себя руководство этими ведомствами.

После объявления об их назначении 10 октября президент принял новых министров, с которыми обсудил текущую ситуацию в этих секторах и возможные меры, которые будут реализованы в ближайшие месяцы.

«Президент призвал трех женщин разного возраста, географического происхождения и с большим опытом работы в своих сферах деятельности войти в состав его кабинета, чтобы углубить широту взглядов и повысить эффективность управления», — говорится в заявлении пресс-службы.