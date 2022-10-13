Джакарта, , 14:03 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что строительство скоростного поезда Джакарта-Бандунг не является проектом помощи со стороны какой-либо страны, включая Китай, сообщает CNN Indonesia.

Скоростной поезд (сс) Rob Dammers

«Это не помощь, это сотрудничество между Индонезией и Китаем. Здесь есть инвестиции, так что это не помощь», — пояснил президент Индонезии.

По словам президента, прогресс в строительстве скоростного поезда в целом достиг 88,8% и планируется начать его эксплуатацию в 2023 году.

«Мы надеемся, что с помощью этого скоростного поезда Джакарта-Бандунг мобильность людей и товаров может увеличится. Тогда наша конкурентоспособность будет сильнее, тогда появятся новые точки экономического роста», — добавил президент.

Глава Индонезии надеется, что проект скоростного поезда улучшит сообщение между странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Это делается для того, чтобы повысить конкурентоспособность в развивающихся странах.

Как сообщало ИА REGNUM, нефяные скважины, расположенные в индонезийской деревне в провинции Ачех, взорвались.

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