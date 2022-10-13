Кабул, 13 октября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Сами Садат, бывший командующий армейским спецназом Афганистана, подтвердил Afghanistan International, что турецкое правительство не разрешило ему въезд в страну.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Он считается критиком движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а в мае этого года заявил, что готовится воевать против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Похоже, что турецкое правительство запретило ему въезд из-за «жалобы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» и из-за его политической деятельности против движения.

Турция является одной из нескольких важных стран региона, стремящихся улучшить отношения с правительством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).