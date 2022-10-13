Белгород, 13 октября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Технический этаж многоквартирного жилого дома в Белгороде получил повреждения в результате обстрела. Об этом 13 октября сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела

При этом уточняется, что в доме, пострадавшем при обстреле, 16 этаже и более 80 квартир, он находится в нескольких километрах от центра Белгорода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в трёх регионах на территории бывш. УССР объявлена воздушная тревога.