Белгород, 13 октября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В сложившихся обстоятельствах разумно было бы как можно скорее «обнулить оставшиеся генерирующие мощности террористического [киевского] государства», отметил 13 октября в своем телеграм-канале основатель частной оружейной компании Влад Лобаев, комментируя удар ВСУ по Белгороду и планы НАТО предоставить Киеву системы ПВО.

ИА REGNUM Ракетные удары. СВО к 15:00 12.10.2022

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Как сообщалось ранее, из-за обстрела киевской армией произошло повреждение технического этажа в одном из жилых домов в Белгороде. Жителей дома эвакуируют в гостиницу. По данным военкоров, еще одна часть ракеты упала на территории школы, а здание детской поликлиники было повреждено осколками.

12 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс в своих поставках вооружения киевскому режиму «сделает акцент на системах ПВО».