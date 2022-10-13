Санкт-Петербург, 13 октября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге зарегистрирован первый отказ административного истца от иска по поводу мобилизации, поскольку мужчина вернулся домой по решению военных властей, сообщили 13 октября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Повестка.

Напомним, после начала частичной мобилизации в России в суды Санкт-Петербурга начали поступать иски об оспаривании решений о мобилизации. На данный момент в судах зарегистрировано десять таких заявлений, в которых истцы просят суды признать незаконными решения о мобилизации, ссылаясь на то, что военная служба противоречит их убеждениям, имеются проблемы со здоровьем, неподходящий возраст. Один истец утверждает, что занимает должность в организации, которая обеспечивает стабильность национальной платежной системы, поэтому ему по закону полагается отсрочка.

Одним из первых зарегистрированных исков к военному комиссариату стало заявление Михаила Мутыгуллина, подданное им во Фрунзенский районный суд 4 октября. Мужчина указал, что является рядовым (матросом), ему более 35 лет, боевого опыта не имеет. 25 сентября он явился в военкомат, где ему была вручена повестка в рамках частичной мобилизации. С этим решением он не согласился, так как считает его незаконным и необоснованным, в основном из-за возраста.

«В Санкт-Петербурге зарегистрирован первый отказ административного истца от иска об оспаривании мобилизации. Отказ мотивирован предоставлением Мутыгуллину отсрочки», — рассказали в ОПС добавив, что суд решения по делу пока не принял.