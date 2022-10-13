Астана, , 14:00 — REGNUM Москве и Анкаре удастся выполнить договорённости по строительству АЭС «Аккую», работа идёт по плану. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Работа идёт по плану, сейчас на площадке работает 20 тысяч человек», — сказал Путин. удастся выполнить

Он отметил, что все договорённости удастся выполнить и запустить первый энергоблок к столетию Турецкой Республики.

По словам Путина, в мае 2023 года планируется завезти на АЭС ядерное топливо, что позволит зафиксировать очередной этап работы по этому направлению.

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