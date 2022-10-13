Первый энергоблок АЭС «Аккую» запустят к юбилею Турции — Путин
Астана, 13 октября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Москве и Анкаре удастся выполнить договорённости по строительству АЭС «Аккую», работа идёт по плану. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
«Работа идёт по плану, сейчас на площадке работает 20 тысяч человек», — сказал Путин. удастся выполнить
Он отметил, что все договорённости удастся выполнить и запустить первый энергоблок к столетию Турецкой Республики.
По словам Путина, в мае 2023 года планируется завезти на АЭС ядерное топливо, что позволит зафиксировать очередной этап работы по этому направлению.