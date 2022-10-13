Буэнос-Айрес, 13 октября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Культурное разнообразие является правом и предметом гордости Аргентины, и необходимо бороться против расизма, дискриминации и нетерпимости. Об этом заявил в своём аккаунте в Twitter президент Аргентины Альберто Фернандес.

Twitter.com/alferdez Президент Аргентины Альберто Фернандес

«Мы должны задуматься о несправедливой истории, от которой страдали и страдают наши родные общины. Мы должны развивать диалог и обеспечить полную силу Конституции», — написал Фернандес.

Он напомнил, что статья 75 конституции страны признает «этническую и культурную [предысторию] коренных народов Аргентины», а также «гарантию уважения их самобытности и права на двуязычное и межкультурное образование; признание правового статуса их общин, владения и собственности на земли, которые они традиционно занимают; регулирование предоставления других земель, пригодных и достаточных для развития человека <…> и обеспечение их участия в управлении их ресурсами».

По словам Фернандеса, сосуществование культур и творческое сотрудничество должны стать ориентиром для Аргентины, Латинской Америки и всего мира.