Омск, 13 октября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков освободил от должности председателя Региональной энергетической комиссии (РЭК) региона Людмилу Вичкуткину. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 октября в областном правительстве.

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Уточняется, что Вичуткина подала заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. По распоряжению Буркова она освобождается от должности с 14 октября.

Губернатор поблагодарил Вичуткину «за добросовестную работу на благо региона».

Справка: Людмила Вичуткина родилась 12 марта 1963 года. Окончила Сибирский автомобильно-дорожный институт им. В. В. Куйбышева («инженер-строитель»), Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского («экономист»). Прошла повышение квалификации в Омском госуниверситете.

Трудовой путь начала с работы мастером в СМУ №3 треста №3. Затем трудилась в различных организациях в качестве начальника финансовой службы, главного бухгалтера. С 2006 по 2011 в РЭК Омской области являлась начальником отдела регулирования транспортных и социально значимых услуг. В 2011 году стала начальником управления экономического развития и инвестиций администрация Омского муниципального района. В феврале 2018 года Вичуткина вновь вернулась в РЭК, став заместителем председателя.

Напомним, с 6 октября 2020 года Людмила Вичуткина была председателем РЭК Омской области.

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