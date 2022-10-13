Баргузинский район, Бурятия, , 13:56 — REGNUM На Ушканьих острова в Бурятии замечена нерпа необычного золотисто-рыжего окраса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе дирекции «Заповедное Подлеморье».

«Золотая» нерпа на Байкале «Заповедное Подлеморье»

Сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН с 24 июля по 18 августа вели учёт байкальской нерпы. Во время одного из мероприятий внимание учёных привлекла нерпа, заметно выделявшаяся на фоне своих серых собратьев.

«Скорее всего, шерсть нерпы приобрела такой необычный цвет из-за частиц железа, которые могут содержаться в донных отложениях или водной растительности», — добавили в дирекции.

Отмечается, что подобные рыжие особи часто встречаются среди тюленей, обитающих в морях Северного Ледовитого океана и Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, Ушканьи острова вошли в число наиболее популярных среди туристов мест на Байкале. Здесь в летнее время можно наблюдать за нерпой в естественной среде обитания.

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