Астана, 13 октября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Газопровод «Турецкий поток» успешно работает, несмотря на то, что его пытались взорвать. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Турции Тайипом Эрдоганом.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Его, как вы слышали, тоже пытались взорвать… Но, слава Богу, этого не случилось, он успешно работает», — заявил глава российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент России Владимир Путин заявил о попытках диверсантов киевского режима устроить террористическую атаку на газопровод «Турецкий поток».

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