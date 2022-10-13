Грозный, 13 октября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Благотворительный фонд из Чечни продолжает оказывать помощь в восстановлении инфраструктуры в присоединившихся к РФ субъектах. Для улучшения организации деятельности медицинских организаций Луганской Народной Республики было закуплено два реанимобиля, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Их передали руководству республиканской больницы.

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«Машины медучреждению передали дорогие братья — заместитель командира спецназа «Ахмат» Ахмед Бахаев и начальник медико-санитарной части МВД РФ по ЧР Рамзан Альдебиров . Новый транспорт оснащен всем необходимым оборудованием, и врачи очень признательны фонду за такую поддержку», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года Чечня отправила для медорганизаций ЛНР около пяти тонн груза — лекарственных средств, перевязочных материалов, антисептиков, шприцов, растворов, препаратов для оказания первой медицинской помощи. Они использовались не только для оказания помощи раненым, но и для лечения местного населения.