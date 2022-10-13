Астана, 13 октября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. По-прежнему лишь небольшая доля продовольствия по зерновой сделке идет в беднейшие страны. Об этом 13 октября на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Правда, небольшая доля, к сожалению, идет по программам ООН в развивающиеся, наиболее бедные страны. Тем не менее, то, что есть. Это регулирует Организация Объединенных Наций», — указал российский лидер.

Также глава государства отметил усилия Эрдогана по заключению этой сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, меморандум о Черноморской зерновой инициативе (сделки по зерну) был подписан 22 июля 2022 года в Стамбуле и позволил осуществлять экспорт зерна и удобрений морем из портов Одесса, Черноморск и Южное.

Сухогрузы следуют по безопасным, специально созданным коридорам, непременно заходя в порты Турцию для проверки. Договорённость была заключена на 120 дней. В ООН надеются на продление продовольственной сделки, однако как заявил координатор ООН по Черноморской инициативе по перевозке зерна Амир Махмуд Абдулла, полной уверенности в этом нет.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что зерно с территории бывшей УССР идёт в Европу, и лишь 5% — в беднейшие страны. По словам российского лидера, это прямое надувательство и обман всего мира со стороны Запада.

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