Белгород, 13 октября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Обстрел жилой застройки — фирменный почерк киевских нацистов, отметил 13 октября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

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Как сообщалось ранее, из-за обстрела киевской армией произошло повреждение технического этажа в одном из жилых домов в Белгороде. Жителей дома эвакуируют в гостиницу.

По данным военкоров, еще одна часть ракеты упала на территории школы, а здание детской поликлиники было повреждено осколками.

«Бить по жилой застройке, школам, больницам и детским садам — именно так выглядит фирменный почерк нацистов, который они восемь лет практиковали в Донбассе», — отметил Котенок.