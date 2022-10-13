Астана, , 13:53 — REGNUM Нужно наращивать глобальное влияние форума Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом 13 октября заявил президент Белоруссии при встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым на полях саммита СВМДА в Астане.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Все сейчас ищут, на кого бы опереться. То, что вы сейчас начали развивать СВМДА — это очень правильно. Надо смелее брать бразды правления миром», — сказал Лукашенко.

Токаев на встрече пообещал, что сделает всё возможно для развития сотрудничества Белоруссии и Казахстана. Он считает нужно наращивать торговые и инвестиционные отношения.

Напомним, форум СВМДА был создан в 1992 году по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.