Москва, , 13:55 — REGNUM В столице в период с января по сентябрь 2022 года было выявлено более 3 тыс. незаконных построек. Об этом представителям СМИ сообщил начальник Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Иван Бобров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стройка. Северное Чертаново. Москва Андрей Черкасский © ИА REGNUM

«У нас в этом году незаконных построек выявили в два раза больше, чем было в прошлом году. Выявили порядка 3 тыс. незаконных объектов общей площадью немногим более 1 млн кв. м», — сказал Бобров. Он также уточнил, что подобный рост связан с тем, что сотрудники Госинспекции стали детальнее следить за инвентаризацией городской территории, поскольку в настоящий момент отсутствует загрузка, связанная с административным преследованием лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве от незаконных строений почти за 10 лет освобождено 477 гектаров земли. На месте нелегальных построек возводят важные социальные объекты, общедоступные бесплатные стоянки и зоны отдыха.

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