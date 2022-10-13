Москва, 13 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В столице в период с января по сентябрь 2022 года было выявлено более 3 тыс. незаконных построек. Об этом представителям СМИ сообщил начальник Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Иван Бобров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Стройка. Северное Чертаново. Москва

«У нас в этом году незаконных построек выявили в два раза больше, чем было в прошлом году. Выявили порядка 3 тыс. незаконных объектов общей площадью немногим более 1 млн кв. м», — сказал Бобров. Он также уточнил, что подобный рост связан с тем, что сотрудники Госинспекции стали детальнее следить за инвентаризацией городской территории, поскольку в настоящий момент отсутствует загрузка, связанная с административным преследованием лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве от незаконных строений почти за 10 лет освобождено 477 гектаров земли. На месте нелегальных построек возводят важные социальные объекты, общедоступные бесплатные стоянки и зоны отдыха.