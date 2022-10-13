Киев, 13 октября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В трёх регионах на территории бывш. УССР объявлена воздушная тревога. Об этом 13 октября сообщают киевские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

По информации журналистов, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Оповещение сработало также в российском городе Запорожье, временно оккупированном киевскими войсками.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Запорожье прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога.