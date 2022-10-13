Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, 13 октября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Петровск-Забайкальский городской суд вынес приговор по уголовному делу о повлекшем гибель подростка дорожно-транспортном происшествии, сообщает 13 октября прокуратура региона.

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По данным следствия и суда, в ночь на 28 мая 2022 года в г. Петровске-Забайкальском мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Toyota Ipsum. Выехав за пределы проезжей части, он сбил идущего по обочине 15-летнего подростка, который от полученных травм скончался на месте. После этого водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В ходе судебного следствия подсудимый вину признал частично, пояснив, что в состоянии алкогольного опьянения он не находился, место происшествия не оставлял, поскольку полагал, что сбил собаку. Вместе с тем государственный обвинитель представил суду доказательства, опровергающие его версию.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в колонии поселении, а также лишил его права управлять транспортными средствами на 3 года после освобождения из мест лишения свободы.

Кроме того, суд взыскал с подсудимого материальный и моральный вред в пользу потерпевшей.

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