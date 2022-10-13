Владивосток, 13 октября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Приморье за минувшие сутки зафиксировано 15 техногенных пожаров, сообщили в пресс-службе правительства края.

32. mchs. gov. ru Пожар

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«Несмотря на то, что пожарные ликвидировали возгорания, есть пострадавшие. Специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Спасатели отмечают, что техногенные пожары случаются всё чаще. При этом 75% происшествий случается из-за несоблюдения требований эксплуатации производственных объектов», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, СУ СК РФ по Иркутской области 13 октября известило о возбуждении уголовного дела по факту гибели в пожаре трёх человек, в том числе малолетнего ребенка. Трагедия произошла в ночь на 12 октября в селе Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района.