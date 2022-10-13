Токио, 13 октября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Как говорится, а мы и не знали… Премьер-министр Японии Кисида заявил, что намерен вести переговоры с Москвой насчёт заключения «мирного договора» на условиях возвращения Курил. Хм, это с чего бы, а?

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Нет, хотеть можно чего угодно, но вот Кремль никаких подобных договоров заключать, конечно же, не будет. Да и в последнее время Токио позволяет себе слишком много недружественных выпадов в адрес России. Так с кем тогда решать вопрос?

Возможно, Токио собрался говорить о Курилах с кавалером японского ордена Восходящего солнца второй степени, спецпредставителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, который не так давно стенал о данном вопросе? Но есть ли у него какая власть?

Любопытно, что вслед за попытками «мирно договориться» Кисида объявил новый санкционный пакет против России. Вот уж! Однако японцы будут говорить нечто подобное, пока МИД РФ не сделает чёткого принципиального заявления о «территориальном вопросе». Следовало бы на официальном уровне сделать соответствующее заявление.

Читайте о японских «хотелках» в материале Анатолия Кошкина для ИА REGNUM.