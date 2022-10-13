Краснодар, , 13:51 — REGNUM Альтернативный маршрут из Крыма в Ростовскую область проходит через Джанкой, Мелитополь, Бердянск Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кубани.

Трасса Rosavtodor.ru

Протяженность маршрута составляет примерно 387 километров. Водители проведут в пути около семи часов. Остановки разрешено делать только на стационарных площадках отдыха и АЗС.

Выехать из Крыма можно также в составе колонны, сопровождаемой сотрудниками ГИБДД. Автомобильные колонны в Керчи и в селе Столбовое.