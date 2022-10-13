В Тольятти в турнире по каратэ примут участие более двух тысяч спортсменов
Тольятти, Самарская область, 13 октября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Один из самых масштабных турниров по каратэ «Кубок Дружбы» пройдет в Тольятти. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Карате
Сообщается, что турнир будет проходить с 4 по 7 ноября в ледовом дворце спорта «Лада-Арена». В нем примут участие свыше двух тысяч участников из тридцати регионов России, а также спортсмены из Казахстана, Армении и других стран.
Отмечается, что поединки будут проходить одновременно на восьми татами, будет разыграно 62 комплекта медалей.
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