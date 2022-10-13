Архангельск, 13 октября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Шиловском заказнике, расположенном в Красноборском районе Архангельской области, зафиксировали сокращение численности краснокнижных оленей. Об этом сообщает пресс-служба представительства WWF России в Архангельской области.

Пресс-служба Архангельского отделения WWF России. Красноборские олени

Впервые учет проводился с использованием фотоловушек и спутниковых ошейников, что позволило получить более точные данные о численности, местах обитания и маршрутах миграции животных. Результаты мониторинга показали, что численность красноборской группировки оленей значительно снизилась за последние два года и составляет не более 150 особей.

«Вероятно, имел место избирательный отстрел наиболее крупных животных, прежде всего самцов. За последние два года группировка потеряла не менее 30 взрослых самцов, их численность сократилась втрое. Это точно не является результатом воздействия хищников, так как их жертвами обычно становятся более мелкие и слабые особи, самки и телята», — отметил эксперт фонда, научный сотрудник Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН Виктор Мамонтов.

По данным учета, в настоящее время в красноборской группировке преобладают самки. Крупные взрослые самцы составляют менее 10% общей численности, что не соответствует структуре здоровой популяции и ставит под угрозу ее выживаемость. На состоянии стад отразилась также высокая численность волков в последние годы, ведущая к гибели приплода.

Как сообщало ИА REGNUM, численность диких животных сократилась почти на 70% за полвека.