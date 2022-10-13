Нижний Новгород, , 13:50 — REGNUM Нижегородская компания «КиПиАй Агро Сеченово» стала первым в России предприятием, которое оштрафовали за использование генномодифицированных семян. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Продукты с ГМО Pixabay.com

В ведомстве отмечают, что во время внеплановой проверки специалисты Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору обнаружили некачественные семена.

Впоследствии выяснилось, что агрохолдинг засеял около 550 гектаров сельхозугодий более 4 тонн ГМО-рапса.

Против «КиПиАй Агро Сеченово» возбудили административное дело по статье «Нарушение законодательства в области генно-инженерной деятельности». И по итогам судебных разбирательств компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей.