Белгород, 13 октября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Киевский режим не понял предупреждения России, отметил 13 октября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко, комментируя удар ВСУ по жилым кварталам Белгорода.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Белгород

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Как сообщалось ранее, из-за обстрела киевской армией произошло повреждение технического этажа в одном из жилых домов в Белгороде. Жителей дома эвакуируют в гостиницу.

«Бьют нацисты наугад не целясь. Эта тактика у них используется все девять лет конфликта. В Донецке просто накрывали и до сих пор накрывают сразу по несколько улиц. Вот и по Белгороду били наугад, лишь бы хоть как-то насолить. И не важно этим тварям, что страдают мирные», — отметил Руденко.

«Товарищ Суровикин, надо повторить», — добавил военкор.