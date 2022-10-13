Варшава, 13 октября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. «Польские власти забеспокоились», — так начинает свою статью для ИА REGNUM Станислав Стремидловский. Польский дипломат Бартеуш Чихоцкий заявил, что на территории б. УССР началась новая фаза войны. И теперь предстоит серьёзное испытание. Так, к слову, считают и в Ватикане.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Усиление боевых действий равно новым волнам беженцев. Меж тем представитель правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер считает, что вторая волна переселенцев с территорий б. УССР пока «не будет большой».

На деле же жители территорий б. УССР вряд ли поедут в западные города вроде Львова. Туда тоже достают ракетные удары ВС РФ. Скорее всего, многие бросятся в Польшу. Та готовится к этому.

«Во-первых, польское правительство приняло решение обязать проживающих в «центрах коллективного размещения» беженцев оплачивать половину расходов на свое проживание. Планируется, что это начнется с середины ноября. Во-вторых, в начале нынешней недели, как сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Воншик, по всей стране началась инвентаризация 62 тысяч убежищ и пунктов временного размещения в рамках проверки состояния «гражданской обороны и защиты населения».

Тем не менее в польских социальных сетях нарастает тревога относительно будущих волн беженцев. И Варшава полагает, что лучше помогать гуманитарной помощью б. УССР, чем принимать выходцев из неё на своей территории. Больше Польши беженцев приняла только Чехия — и это не слишком устраивает поляков.

При этом «журнал Myśl Polska указывает на то, что, к примеру, в Варшаве большинство выходцев из б. УССР «проживают в депрессивных районах, то есть в районах, известных высоким уровнем криминальной активности», отчего они могут начать интегрироваться и входить в кооперацию с местным «преступным миром». И «дополнительной проблемой является формирование так называемых моноэтнических гетто, питательной среды для какой-либо радикализации». Пока польские политики и средства массовой информации замалчивают данные тенденции. Но рано или поздно этот нарыв лопнет, а гной растечется по всему польскому обществу».