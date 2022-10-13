Ростов-на-Дону, 13 октября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В 20 муниципальных образованиях Ростовской области стартовал отопительный сезон, в Дубовском и Кашарском районах — в полном объеме. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Сегодня на Дону теплоснабжением обеспечены 182 больницы, 221 детский сад и 90 школ, а также 25 объектов социальной сферы. Жильцы многоквартирных домов могут принять решение о досрочном начале отопительного сезона, обратившись в управляющую компанию или ТСЖ. В этом случае будет подана заявка в ресурсоснабжающую организацию.

В круглосуточном режиме организована работа диспетчерской службы министерства ЖКХ Ростовской области.