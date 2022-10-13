Париж, , 13:48 — REGNUM Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти с ноября 2022 года приведет к росту цен на сырую нефть и тем самым «увеличит риски энергетической безопасности во всем мире», предупредило Международное энергетическое агентство, как сообщает Financial Times.

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МЭА, которое консультирует страны Организации экономического сотрудничества и развития по вопросам энергетической политики, заявило, что рост цен, вызванный планом ОПЕК и ее союзников сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки, уже замедлил мировой спрос на нефть.

Ожидается, что спрос на нефть в последние три месяца года снизится на 340 000 баррелей в сутки по сравнению с 2021 годом, сообщило агентство 13 октября в своем ежемесячном докладе, сократив прогноз роста спроса на 2023 год на 470 000 б/с до 1,7 млн б/с.

«План ОПЕК+ по резкому сокращению поставок нефти на рынок сорвал траекторию роста предложения нефти в оставшуюся часть этого года и в следующем году, в результате чего более высокие уровни цен усиливают волатильность рынка и повышают обеспокоенность по поводу энергетической безопасности, — говорится в докладе. — В условиях неослабевающего инфляционного давления и повышения процентных ставок рост цен на нефть может стать переломным моментом для мировой экономики, уже находящейся на грани рецессии».

Даже при падении мирового спроса сокращение предложения нефти «резко снизит» возможности стран пополнять запасы нефти до конца года и в первой половине 2023 года.

По состоянию на конец августа запасы нефти в странах ОЭСР были на 243 млн баррелей ниже среднего пятилетнего уровня в 2,7 млрд баррелей, также отмечается в докладе.

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