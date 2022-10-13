Воткинск, Удмуртия, 13 октября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Инструкторы военно-патриотического клуба «Десантник» добровольно отправляются в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Группу добровольцев возглавил депутат гордумы Руслан Шаймарданов. Мандат депутата воткинской городской думы перешел Шаймарданову после избрания в Госсовет Удмуртии Анатолия Бородулина.

«Руслан Шаймарданов — человек с активной гражданской позицией, организатор и участник многих городских и республиканских мероприятий, уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодёжи», — подчеркнули в мэрии, пожелав бойцам возвращения домой живыми и здоровыми.

Как сообщало ИА REGNUM, 74 жителя Удмуртии, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, перед отправкой на службу заключили браки со своими возлюбленными. Процедура проходила по ускоренной программе. Сотрудники ЗАГСов отмечают, что решение вступить брак чаще всего не является спонтанным решением, заявления молодоженов были поданы, но на более поздние даты.

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